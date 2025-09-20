Croak the Bullfrog Pris (CROAK)
Croak the Bullfrog (CROAK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CROAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CROAK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CROAK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Croak the Bullfrog er $ 8.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CROAK er 838.34M, med en total tilgang på 838344815.1306531. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.13K.
I løpet av i dag er prisendringen på Croak the Bullfrog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Croak the Bullfrog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Croak the Bullfrog til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Croak the Bullfrog til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|30 dager
|$ 0
|+16.61%
|60 dager
|$ 0
|-12.26%
|90 dager
|$ 0
$CROAK isn't just another meme coin. The Market is exploded and people are more bullish then ever. The constant chant of don't sleep, order in, and lock in has erupted across X social platforms. Enter croak... Bullfrogs don't sleep allowing Croak to stay on the grind every day. His story is your story. Believing in crypto to provide a better life for you and your family. Croak represents the dreams and goal we try to obtain through Web3. Art Culture are the keys to $CROAK With constant memes and illustrations being put out, our goal is to capture the hearts of the Solana community to believe in more for themselves. Crypto Runs On Absolute Konviction
