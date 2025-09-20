Cris Hensan (SEAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00161349$ 0.00161349 $ 0.00161349 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.18% Prisendring (7D) +27.22% Prisendring (7D) +27.22%

Cris Hensan (SEAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SEAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SEAT er $ 0.00161349, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SEAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og +27.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cris Hensan (SEAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.53K$ 16.53K $ 16.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.53K$ 16.53K $ 16.53K Opplagsforsyning 996.30M 996.30M 996.30M Total forsyning 996,296,087.0 996,296,087.0 996,296,087.0

Nåværende markedsverdi på Cris Hensan er $ 16.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SEAT er 996.30M, med en total tilgang på 996296087.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.53K.