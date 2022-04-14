CRIME (CRIME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CRIME (CRIME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CRIME (CRIME) Informasjon CRIME is a meme token built on the Avalanche blockchain, designed to leverage the speed and low-cost transactions offered by Avalanche's ecosystem. It serves as a community-driven asset with a focus on engagement and fun within the meme token space. CRIME utilizes decentralized governance and aims to foster a strong and active community. Its primary purpose is to offer a lighthearted and accessible entry point into the world of cryptocurrency while maintaining the core principles of decentralization and security. Offisiell nettside: https://arena.social/community/0xC55Fa890fd62c25c85D46f57aC972f3F30839E2F Kjøp CRIME nå!

CRIME (CRIME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CRIME (CRIME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 87.58K $ 87.58K $ 87.58K Total forsyning: $ 9.75B $ 9.75B $ 9.75B Sirkulerende forsyning: $ 9.75B $ 9.75B $ 9.75B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 87.58K $ 87.58K $ 87.58K All-time high: $ 0.00023521 $ 0.00023521 $ 0.00023521 All-Time Low: $ 0.0000052 $ 0.0000052 $ 0.0000052 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om CRIME (CRIME) pris

CRIME (CRIME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CRIME (CRIME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRIME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRIME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRIMEs tokenomics, kan du utforske CRIME tokenets livepris!

