Crestal Nation (NATION) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Crestal Nation (NATION), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.

Crestal Nation (NATION) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crestal Nation (NATION), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.13B $ 3.13B $ 3.13B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.40M $ 8.40M $ 8.40M All-time high: $ 0.00168538 $ 0.00168538 $ 0.00168538 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00083988 $ 0.00083988 $ 0.00083988 Lær mer om Crestal Nation (NATION) pris

Crestal Nation (NATION) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crestal Nation (NATION) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NATION tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NATION tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NATIONs tokenomics, kan du utforske NATION tokenets livepris!

