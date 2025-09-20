Crestal Nation (NATION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00168538$ 0.00168538 $ 0.00168538 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.52% Prisendring (1D) -1.92% Prisendring (7D) -27.35% Prisendring (7D) -27.35%

Crestal Nation (NATION) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NATION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NATION er $ 0.00168538, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NATION endret seg med +0.52% i løpet av den siste timen, -1.92% over 24 timer og -27.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crestal Nation (NATION) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M Opplagsforsyning 3.13B 3.13B 3.13B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Crestal Nation er $ 2.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NATION er 3.13B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.56M.