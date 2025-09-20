CRE8 (CRE8) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +6.71% Prisendring (7D) +6.71%

CRE8 (CRE8) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CRE8 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRE8 er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRE8 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CRE8 (CRE8) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.06K$ 11.06K $ 11.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.06K$ 11.06K $ 11.06K Opplagsforsyning 995.86M 995.86M 995.86M Total forsyning 995,862,024.364621 995,862,024.364621 995,862,024.364621

Nåværende markedsverdi på CRE8 er $ 11.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRE8 er 995.86M, med en total tilgang på 995862024.364621. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.06K.