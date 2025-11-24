Crazzers AI pris i dag

Sanntids Crazzers AI (CRAZZERS) pris i dag er $ 0.00008086, med en 3.42% endring de siste 24 timene. Nåværende CRAZZERS til USD konverteringssats er $ 0.00008086 per CRAZZERS.

Crazzers AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 32,507, med en sirkulerende forsyning på 403.14M CRAZZERS. I løpet av de siste 24 timene CRAZZERS har den blitt handlet mellom $ 0.00007738(laveste) og $ 0.00008444 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0005108, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005884.

Kortsiktig har CRAZZERS beveget seg +1.67% i løpet av den siste timen og -21.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Crazzers AI (CRAZZERS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.51K$ 32.51K $ 32.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 80.63K$ 80.63K $ 80.63K Opplagsforsyning 403.14M 403.14M 403.14M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

