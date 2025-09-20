Craze (CRAZE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01051485$ 0.01051485 $ 0.01051485 Laveste pris $ 0.00000687$ 0.00000687 $ 0.00000687 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.09% Prisendring (7D) -0.09%

Craze (CRAZE) sanntidsprisen er $0.00000759. I løpet av de siste 24 timene har CRAZE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRAZE er $ 0.01051485, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000687.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRAZE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Craze (CRAZE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Craze er $ 7.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRAZE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.59K.