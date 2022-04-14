Crappy Bird CTO (CRAPPY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Crappy Bird CTO (CRAPPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Crappy Bird CTO (CRAPPY) Informasjon Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner. Offisiell nettside: https://www.crappybird.wtf/ Kjøp CRAPPY nå!

Crappy Bird CTO (CRAPPY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crappy Bird CTO (CRAPPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Total forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M All-time high: $ 0.00472065 $ 0.00472065 $ 0.00472065 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00207127 $ 0.00207127 $ 0.00207127 Lær mer om Crappy Bird CTO (CRAPPY) pris

Crappy Bird CTO (CRAPPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crappy Bird CTO (CRAPPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRAPPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRAPPY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRAPPYs tokenomics, kan du utforske CRAPPY tokenets livepris!

CRAPPY prisforutsigelse Vil du vite hvor CRAPPY kan være på vei? Vår CRAPPY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRAPPY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!