Crappy Bird CTO (CRAPPY) sanntidsprisen er $0.00217932. I løpet av de siste 24 timene har CRAPPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00216317 og et toppnivå på $ 0.00225646, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRAPPY er $ 0.00472065, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRAPPY endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, -2.58% over 24 timer og -10.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Crappy Bird CTO er $ 2.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRAPPY er 1.20B, med en total tilgang på 1197649955.47. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.61M.
I løpet av i dag er prisendringen på Crappy Bird CTO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Crappy Bird CTO til USD ble $ -0.0005632313.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Crappy Bird CTO til USD ble $ -0.0011607930.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Crappy Bird CTO til USD ble $ +0.0003709970820732669.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-2.58%
|30 dager
|$ -0.0005632313
|-25.84%
|60 dager
|$ -0.0011607930
|-53.26%
|90 dager
|$ +0.0003709970820732669
|+20.52%
Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.
