Crappy Bird CTO (CRAPPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00216317 $ 0.00216317 $ 0.00216317 24 timer lav $ 0.00225646 $ 0.00225646 $ 0.00225646 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00216317$ 0.00216317 $ 0.00216317 24 timer høy $ 0.00225646$ 0.00225646 $ 0.00225646 All Time High $ 0.00472065$ 0.00472065 $ 0.00472065 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.23% Prisendring (1D) -2.58% Prisendring (7D) -10.78% Prisendring (7D) -10.78%

Crappy Bird CTO (CRAPPY) sanntidsprisen er $0.00217932. I løpet av de siste 24 timene har CRAPPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00216317 og et toppnivå på $ 0.00225646, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRAPPY er $ 0.00472065, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRAPPY endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, -2.58% over 24 timer og -10.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crappy Bird CTO (CRAPPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Opplagsforsyning 1.20B 1.20B 1.20B Total forsyning 1,197,649,955.47 1,197,649,955.47 1,197,649,955.47

Nåværende markedsverdi på Crappy Bird CTO er $ 2.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRAPPY er 1.20B, med en total tilgang på 1197649955.47. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.61M.