CraftCoin (CRC) Informasjon CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024. Offisiell nettside: https://craftcoin.info/ Kjøp CRC nå!

CraftCoin (CRC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CraftCoin (CRC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.53K $ 45.53K $ 45.53K Total forsyning: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K Sirkulerende forsyning: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.53K $ 45.53K $ 45.53K All-time high: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 All-Time Low: $ 0.01564181 $ 0.01564181 $ 0.01564181 Nåværende pris: $ 0.051777 $ 0.051777 $ 0.051777 Lær mer om CraftCoin (CRC) pris

CraftCoin (CRC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CraftCoin (CRC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRCs tokenomics, kan du utforske CRC tokenets livepris!

CRC prisforutsigelse Vil du vite hvor CRC kan være på vei? Vår CRC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRC tokenets prisforutsigelse nå!

