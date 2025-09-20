Dagens CraftCoin livepris er 0.061526 USD. Spor prisoppdateringer for CRC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CraftCoin livepris er 0.061526 USD. Spor prisoppdateringer for CRC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CRC

CRC Prisinformasjon

CRC Offisiell nettside

CRC tokenomics

CRC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

CraftCoin Logo

CraftCoin Pris (CRC)

Ikke oppført

1 CRC til USD livepris:

$0.061526
$0.061526$0.061526
+18.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
CraftCoin (CRC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:40:13 (UTC+8)

CraftCoin (CRC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04420281
$ 0.04420281$ 0.04420281
24 timer lav
$ 0.063913
$ 0.063913$ 0.063913
24 timer høy

$ 0.04420281
$ 0.04420281$ 0.04420281

$ 0.063913
$ 0.063913$ 0.063913

$ 2.99
$ 2.99$ 2.99

$ 0.01564181
$ 0.01564181$ 0.01564181

+38.38%

+18.03%

-2.28%

-2.28%

CraftCoin (CRC) sanntidsprisen er $0.061526. I løpet av de siste 24 timene har CRC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04420281 og et toppnivå på $ 0.063913, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRC er $ 2.99, mens den rekordlave prisen er $ 0.01564181.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRC endret seg med +38.38% i løpet av den siste timen, +18.03% over 24 timer og -2.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CraftCoin (CRC) Markedsinformasjon

$ 54.11K
$ 54.11K$ 54.11K

--
----

$ 54.11K
$ 54.11K$ 54.11K

879.33K
879.33K 879.33K

879,333.45294336
879,333.45294336 879,333.45294336

Nåværende markedsverdi på CraftCoin er $ 54.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRC er 879.33K, med en total tilgang på 879333.45294336. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.11K.

CraftCoin (CRC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CraftCoin til USD ble $ +0.00939878.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CraftCoin til USD ble $ +0.0341286321.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CraftCoin til USD ble $ +0.0034735364.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CraftCoin til USD ble $ +0.00496516349977023.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00939878+18.03%
30 dager$ +0.0341286321+55.47%
60 dager$ +0.0034735364+5.65%
90 dager$ +0.00496516349977023+8.78%

Hva er CraftCoin (CRC)

CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

CraftCoin (CRC) Ressurs

Offisiell nettside

CraftCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CraftCoin (CRC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CraftCoin (CRC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CraftCoin.

Sjekk CraftCoinprisprognosen nå!

CRC til lokale valutaer

CraftCoin (CRC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CraftCoin (CRC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CraftCoin (CRC)

Hvor mye er CraftCoin (CRC) verdt i dag?
Live CRC prisen i USD er 0.061526 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRC til USD er $ 0.061526. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CraftCoin?
Markedsverdien for CRC er $ 54.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRC?
Den sirkulerende forsyningen av CRC er 879.33K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRC ?
CRC oppnådde en ATH-pris på 2.99 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRC?
CRC så en ATL-pris på 0.01564181 USD.
Hva er handelsvolumet til CRC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRC er -- USD.
Vil CRC gå høyere i år?
CRC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:40:13 (UTC+8)

CraftCoin (CRC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.