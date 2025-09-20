CraftCoin (CRC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04420281 $ 0.04420281 $ 0.04420281 24 timer lav $ 0.063913 $ 0.063913 $ 0.063913 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04420281$ 0.04420281 $ 0.04420281 24 timer høy $ 0.063913$ 0.063913 $ 0.063913 All Time High $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 Laveste pris $ 0.01564181$ 0.01564181 $ 0.01564181 Prisendring (1H) +38.38% Prisendring (1D) +18.03% Prisendring (7D) -2.28% Prisendring (7D) -2.28%

CraftCoin (CRC) sanntidsprisen er $0.061526. I løpet av de siste 24 timene har CRC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04420281 og et toppnivå på $ 0.063913, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRC er $ 2.99, mens den rekordlave prisen er $ 0.01564181.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRC endret seg med +38.38% i løpet av den siste timen, +18.03% over 24 timer og -2.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CraftCoin (CRC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.11K$ 54.11K $ 54.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.11K$ 54.11K $ 54.11K Opplagsforsyning 879.33K 879.33K 879.33K Total forsyning 879,333.45294336 879,333.45294336 879,333.45294336

Nåværende markedsverdi på CraftCoin er $ 54.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRC er 879.33K, med en total tilgang på 879333.45294336. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.11K.