Craft network (CFT) Informasjon Craft is an NFT marketplace owned by the community running on the ICON Blockchain. $CFT token is the governance token of the marketplace. It allows you to reduce the platform's commissions to 0% by holding them. Many features are under development such as staking, DeFi etc. Offisiell nettside: https://craft.network/ Kjøp CFT nå!

Craft network (CFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Craft network (CFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.08K $ 4.08K $ 4.08K Total forsyning: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Sirkulerende forsyning: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.08K $ 4.08K $ 4.08K All-time high: $ 0.175078 $ 0.175078 $ 0.175078 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Craft network (CFT) pris

Craft network (CFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Craft network (CFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CFTs tokenomics, kan du utforske CFT tokenets livepris!

CFT prisforutsigelse Vil du vite hvor CFT kan være på vei? Vår CFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CFT tokenets prisforutsigelse nå!

