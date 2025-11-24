Crackcoon pris i dag

Sanntids Crackcoon (CHEWY) pris i dag er --, med en 0.72% endring de siste 24 timene. Nåværende CHEWY til USD konverteringssats er -- per CHEWY.

Crackcoon rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,188.03, med en sirkulerende forsyning på 1.00B CHEWY. I løpet av de siste 24 timene CHEWY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00145338, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CHEWY beveget seg -- i løpet av den siste timen og -20.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Crackcoon (CHEWY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Crackcoon er $ 6.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHEWY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.19K.