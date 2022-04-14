cr0w by Virtuals (CROW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i cr0w by Virtuals (CROW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

cr0w by Virtuals (CROW) Informasjon cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/16445 Teknisk dokument: https://cr0w-virtuals.gitbook.io/cr0w-virtuals-litepaper Kjøp CROW nå!

cr0w by Virtuals (CROW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for cr0w by Virtuals (CROW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.07K $ 73.07K $ 73.07K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 967.47M $ 967.47M $ 967.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.52K $ 75.52K $ 75.52K All-time high: $ 0.02626172 $ 0.02626172 $ 0.02626172 All-Time Low: $ 0.00003814 $ 0.00003814 $ 0.00003814 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om cr0w by Virtuals (CROW) pris

cr0w by Virtuals (CROW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak cr0w by Virtuals (CROW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CROW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CROW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CROWs tokenomics, kan du utforske CROW tokenets livepris!

