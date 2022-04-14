CPA by Virtuals (CPA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CPA by Virtuals (CPA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CPA by Virtuals (CPA) Informasjon $CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease. Simplify Your Crypto Taxes CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled. Offisiell nettside: https://www.agentcpa.ai/

CPA by Virtuals (CPA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CPA by Virtuals (CPA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 224.16K $ 224.16K $ 224.16K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 819.24M $ 819.24M $ 819.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 273.62K $ 273.62K $ 273.62K All-time high: $ 0.00766071 $ 0.00766071 $ 0.00766071 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00027362 $ 0.00027362 $ 0.00027362

CPA by Virtuals (CPA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CPA by Virtuals (CPA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CPA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CPA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

CPA prisforutsigelse Vil du vite hvor CPA kan være på vei? Vår CPA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

