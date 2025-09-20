CPA by Virtuals (CPA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00766071$ 0.00766071 $ 0.00766071 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -0.20% Prisendring (7D) -31.73% Prisendring (7D) -31.73%

CPA by Virtuals (CPA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CPA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CPA er $ 0.00766071, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CPA endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -0.20% over 24 timer og -31.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CPA by Virtuals (CPA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 281.88K$ 281.88K $ 281.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 344.08K$ 344.08K $ 344.08K Opplagsforsyning 819.24M 819.24M 819.24M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CPA by Virtuals er $ 281.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CPA er 819.24M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 344.08K.