Cozy Pepe (COZY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cozy Pepe (COZY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cozy Pepe (COZY) Informasjon Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times. Offisiell nettside: https://cozypepe.meme/ Kjøp COZY nå!

Cozy Pepe (COZY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cozy Pepe (COZY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.25K $ 33.25K $ 33.25K Total forsyning: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Sirkulerende forsyning: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.25K $ 33.25K $ 33.25K All-time high: $ 0.00165749 $ 0.00165749 $ 0.00165749 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cozy Pepe (COZY) pris

Cozy Pepe (COZY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cozy Pepe (COZY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COZY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COZY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COZYs tokenomics, kan du utforske COZY tokenets livepris!

