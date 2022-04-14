Cow Patty Bingo (MOO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cow Patty Bingo (MOO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cow Patty Bingo (MOO) Informasjon Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community. Offisiell nettside: https://moopattybingo.com/ Kjøp MOO nå!

Cow Patty Bingo (MOO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cow Patty Bingo (MOO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.38K $ 8.38K $ 8.38K Total forsyning: $ 899.27M $ 899.27M $ 899.27M Sirkulerende forsyning: $ 899.27M $ 899.27M $ 899.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.38K $ 8.38K $ 8.38K All-time high: $ 0.00214171 $ 0.00214171 $ 0.00214171 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cow Patty Bingo (MOO) pris

Cow Patty Bingo (MOO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cow Patty Bingo (MOO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOOs tokenomics, kan du utforske MOO tokenets livepris!

MOO prisforutsigelse Vil du vite hvor MOO kan være på vei? Vår MOO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOO tokenets prisforutsigelse nå!

