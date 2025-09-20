Cow Patty Bingo (MOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000913 $ 0.00000913 $ 0.00000913 24 timer lav $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000913$ 0.00000913 $ 0.00000913 24 timer høy $ 0.0000094$ 0.0000094 $ 0.0000094 All Time High $ 0.00214171$ 0.00214171 $ 0.00214171 Laveste pris $ 0.00000433$ 0.00000433 $ 0.00000433 Prisendring (1H) +0.38% Prisendring (1D) -1.97% Prisendring (7D) +11.11% Prisendring (7D) +11.11%

Cow Patty Bingo (MOO) sanntidsprisen er $0.00000922. I løpet av de siste 24 timene har MOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000913 og et toppnivå på $ 0.0000094, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOO er $ 0.00214171, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000433.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOO endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og +11.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cow Patty Bingo (MOO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K Opplagsforsyning 899.27M 899.27M 899.27M Total forsyning 899,268,020.46079 899,268,020.46079 899,268,020.46079

Nåværende markedsverdi på Cow Patty Bingo er $ 8.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOO er 899.27M, med en total tilgang på 899268020.46079. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.29K.