Dagens Cow Patty Bingo livepris er 0.00000922 USD. Spor prisoppdateringer for MOO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cow Patty Bingo livepris er 0.00000922 USD. Spor prisoppdateringer for MOO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MOO

MOO Prisinformasjon

MOO Offisiell nettside

MOO tokenomics

MOO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Cow Patty Bingo Logo

Cow Patty Bingo Pris (MOO)

Ikke oppført

1 MOO til USD livepris:

--
----
-1.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Cow Patty Bingo (MOO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:46:52 (UTC+8)

Cow Patty Bingo (MOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000913
$ 0.00000913$ 0.00000913
24 timer lav
$ 0.0000094
$ 0.0000094$ 0.0000094
24 timer høy

$ 0.00000913
$ 0.00000913$ 0.00000913

$ 0.0000094
$ 0.0000094$ 0.0000094

$ 0.00214171
$ 0.00214171$ 0.00214171

$ 0.00000433
$ 0.00000433$ 0.00000433

+0.38%

-1.97%

+11.11%

+11.11%

Cow Patty Bingo (MOO) sanntidsprisen er $0.00000922. I løpet av de siste 24 timene har MOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000913 og et toppnivå på $ 0.0000094, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOO er $ 0.00214171, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000433.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOO endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og +11.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cow Patty Bingo (MOO) Markedsinformasjon

$ 8.29K
$ 8.29K$ 8.29K

--
----

$ 8.29K
$ 8.29K$ 8.29K

899.27M
899.27M 899.27M

899,268,020.46079
899,268,020.46079 899,268,020.46079

Nåværende markedsverdi på Cow Patty Bingo er $ 8.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOO er 899.27M, med en total tilgang på 899268020.46079. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.29K.

Cow Patty Bingo (MOO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cow Patty Bingo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cow Patty Bingo til USD ble $ +0.0000030177.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cow Patty Bingo til USD ble $ +0.0000015440.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cow Patty Bingo til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.97%
30 dager$ +0.0000030177+32.73%
60 dager$ +0.0000015440+16.75%
90 dager$ 0--

Hva er Cow Patty Bingo (MOO)

Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Cow Patty Bingo (MOO) Ressurs

Offisiell nettside

Cow Patty Bingo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cow Patty Bingo (MOO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cow Patty Bingo (MOO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cow Patty Bingo.

Sjekk Cow Patty Bingoprisprognosen nå!

MOO til lokale valutaer

Cow Patty Bingo (MOO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cow Patty Bingo (MOO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cow Patty Bingo (MOO)

Hvor mye er Cow Patty Bingo (MOO) verdt i dag?
Live MOO prisen i USD er 0.00000922 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOO til USD er $ 0.00000922. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cow Patty Bingo?
Markedsverdien for MOO er $ 8.29K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOO?
Den sirkulerende forsyningen av MOO er 899.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOO ?
MOO oppnådde en ATH-pris på 0.00214171 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOO?
MOO så en ATL-pris på 0.00000433 USD.
Hva er handelsvolumet til MOO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOO er -- USD.
Vil MOO gå høyere i år?
MOO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:46:52 (UTC+8)

Cow Patty Bingo (MOO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.