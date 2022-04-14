Covesting (COV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Covesting (COV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Covesting (COV) Informasjon Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting. Offisiell nettside: https://covesting.io Teknisk dokument: https://covesting.io/Covesting_White_Paper.pdf

Covesting (COV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Covesting (COV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 472.76K $ 472.76K $ 472.76K Total forsyning: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M Sirkulerende forsyning: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 472.76K $ 472.76K $ 472.76K All-time high: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 All-Time Low: $ 0.002 $ 0.002 $ 0.002 Nåværende pris: $ 0.02524676 $ 0.02524676 $ 0.02524676 Lær mer om Covesting (COV) pris

Covesting (COV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Covesting (COV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COVs tokenomics, kan du utforske COV tokenets livepris!

