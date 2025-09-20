Covesting (COV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 2.38 Laveste pris $ 0.002 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Covesting (COV) sanntidsprisen er $0.02524676. I løpet av de siste 24 timene har COV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COV er $ 2.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.002.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COV endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Covesting (COV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 472.76K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 472.76K Opplagsforsyning 18.73M Total forsyning 18,725,534.21152612

Nåværende markedsverdi på Covesting er $ 472.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COV er 18.73M, med en total tilgang på 18725534.21152612. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 472.76K.