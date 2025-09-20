Dagens Covesting livepris er 0.02524676 USD. Spor prisoppdateringer for COV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Covesting livepris er 0.02524676 USD. Spor prisoppdateringer for COV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Covesting Pris (COV)

1 COV til USD livepris:

$0.02524676
$0.02524676
0.00%1D
Covesting (COV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:24:20 (UTC+8)

Covesting (COV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 2.38
$ 2.38

$ 0.002
$ 0.002

--

--

0.00%

0.00%

Covesting (COV) sanntidsprisen er $0.02524676. I løpet av de siste 24 timene har COV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COV er $ 2.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.002.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COV endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Covesting (COV) Markedsinformasjon

$ 472.76K
$ 472.76K

--
--

$ 472.76K
$ 472.76K

18.73M
18.73M

18,725,534.21152612
18,725,534.21152612

Nåværende markedsverdi på Covesting er $ 472.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COV er 18.73M, med en total tilgang på 18725534.21152612. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 472.76K.

Covesting (COV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Covesting til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Covesting til USD ble $ -0.0138006869.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Covesting til USD ble $ -0.0130685939.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Covesting til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0138006869-54.66%
60 dager$ -0.0130685939-51.76%
90 dager$ 0--

Hva er Covesting (COV)

Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Covesting (COV) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Covesting Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Covesting (COV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Covesting (COV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Covesting.

Sjekk Covestingprisprognosen nå!

COV til lokale valutaer

Covesting (COV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Covesting (COV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Covesting (COV)

Hvor mye er Covesting (COV) verdt i dag?
Live COV prisen i USD er 0.02524676 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende COV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på COV til USD er $ 0.02524676. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Covesting?
Markedsverdien for COV er $ 472.76K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av COV?
Den sirkulerende forsyningen av COV er 18.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOV ?
COV oppnådde en ATH-pris på 2.38 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på COV?
COV så en ATL-pris på 0.002 USD.
Hva er handelsvolumet til COV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COV er -- USD.
Vil COV gå høyere i år?
COV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COV prisprognosen for en mer grundig analyse.
