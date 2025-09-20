Counterparty (XCP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 24 timer lav $ 4.27 $ 4.27 $ 4.27 24 timer høy 24 timer lav $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 24 timer høy $ 4.27$ 4.27 $ 4.27 All Time High $ 91.13$ 91.13 $ 91.13 Laveste pris $ 0.134356$ 0.134356 $ 0.134356 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) +10.03% Prisendring (7D) +4.10% Prisendring (7D) +4.10%

Counterparty (XCP) sanntidsprisen er $3.76. I løpet av de siste 24 timene har XCP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.42 og et toppnivå på $ 4.27, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XCP er $ 91.13, mens den rekordlave prisen er $ 0.134356.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XCP endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, +10.03% over 24 timer og +4.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Counterparty (XCP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.75M$ 9.75M $ 9.75M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M Opplagsforsyning 2.59M 2.59M 2.59M Total forsyning 2,649,272.0 2,649,272.0 2,649,272.0

Nåværende markedsverdi på Counterparty er $ 9.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XCP er 2.59M, med en total tilgang på 2649272.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.97M.