COTI AI Agents (COAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i COTI AI Agents (COAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

COTI AI Agents (COAI) Informasjon COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities Offisiell nettside: https://cotiagents.ai/ Teknisk dokument: https://cotiagents.gitbook.io Kjøp COAI nå!

COTI AI Agents (COAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COTI AI Agents (COAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 227.16K $ 227.16K $ 227.16K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 622.00M $ 622.00M $ 622.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 365.21K $ 365.21K $ 365.21K All-time high: $ 0.01080825 $ 0.01080825 $ 0.01080825 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00036521 $ 0.00036521 $ 0.00036521 Lær mer om COTI AI Agents (COAI) pris

COTI AI Agents (COAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak COTI AI Agents (COAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COAIs tokenomics, kan du utforske COAI tokenets livepris!

COAI prisforutsigelse Vil du vite hvor COAI kan være på vei? Vår COAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COAI tokenets prisforutsigelse nå!

