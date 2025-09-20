Dagens COTI AI Agents livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for COAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens COTI AI Agents livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for COAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

COTI AI Agents Logo

COTI AI Agents Pris (COAI)

Ikke oppført

1 COAI til USD livepris:

$0.00039081
$0.00039081$0.00039081
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
COTI AI Agents (COAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:03:13 (UTC+8)

COTI AI Agents (COAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01080825
$ 0.01080825$ 0.01080825

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.64%

+4.64%

COTI AI Agents (COAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COAI er $ 0.01080825, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +4.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COTI AI Agents (COAI) Markedsinformasjon

$ 243.09K
$ 243.09K$ 243.09K

--
----

$ 390.81K
$ 390.81K$ 390.81K

622.00M
622.00M 622.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på COTI AI Agents er $ 243.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COAI er 622.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 390.81K.

COTI AI Agents (COAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på COTI AI Agents til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på COTI AI Agents til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på COTI AI Agents til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på COTI AI Agents til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-8.16%
60 dager$ 0-6.23%
90 dager$ 0--

Hva er COTI AI Agents (COAI)

COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities

COTI AI Agents (COAI) Ressurs

Offisiell nettside

COTI AI Agents (COAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak COTI AI Agents (COAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvor mye er COTI AI Agents (COAI) verdt i dag?

Hvor mye er COTI AI Agents (COAI) verdt i dag?
Live COAI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende COAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på COAI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for COTI AI Agents?
Markedsverdien for COAI er $ 243.09K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av COAI?
Den sirkulerende forsyningen av COAI er 622.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOAI ?
COAI oppnådde en ATH-pris på 0.01080825 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på COAI?
COAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til COAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COAI er -- USD.
Vil COAI gå høyere i år?
COAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
COTI AI Agents (COAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.