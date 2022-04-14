Cost Hot Dog (COST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cost Hot Dog (COST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cost Hot Dog (COST) Informasjon $COST the greatest fight against inflation. Offisiell nettside: https://costcodogsol.xyz/ Kjøp COST nå!

Cost Hot Dog (COST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cost Hot Dog (COST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 683.18K $ 683.18K $ 683.18K Total forsyning: $ 949.39M $ 949.39M $ 949.39M Sirkulerende forsyning: $ 949.39M $ 949.39M $ 949.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 683.18K $ 683.18K $ 683.18K All-time high: $ 0.061631 $ 0.061631 $ 0.061631 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00072157 $ 0.00072157 $ 0.00072157 Lær mer om Cost Hot Dog (COST) pris

Cost Hot Dog (COST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cost Hot Dog (COST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COSTs tokenomics, kan du utforske COST tokenets livepris!

COST prisforutsigelse Vil du vite hvor COST kan være på vei? Vår COST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COST tokenets prisforutsigelse nå!

