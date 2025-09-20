Cost Hot Dog (COST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.061631$ 0.061631 $ 0.061631 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.43% Prisendring (1D) +0.15% Prisendring (7D) -9.76% Prisendring (7D) -9.76%

Cost Hot Dog (COST) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COST er $ 0.061631, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COST endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og -9.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cost Hot Dog (COST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 695.09K$ 695.09K $ 695.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 695.09K$ 695.09K $ 695.09K Opplagsforsyning 949.39M 949.39M 949.39M Total forsyning 949,390,000.0 949,390,000.0 949,390,000.0

Nåværende markedsverdi på Cost Hot Dog er $ 695.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COST er 949.39M, med en total tilgang på 949390000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 695.09K.