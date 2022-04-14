Cosmic Universe Magick (MAGICK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cosmic Universe Magick (MAGICK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG. Offisiell nettside: https://cosmicguild.one/ Teknisk dokument: https://r2.cosmicuniverse.io/whitepaper.pdf

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cosmic Universe Magick (MAGICK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 161.48K $ 161.48K $ 161.48K Total forsyning: $ 98.93M $ 98.93M $ 98.93M Sirkulerende forsyning: $ 63.89M $ 63.89M $ 63.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 250.03K $ 250.03K $ 250.03K All-time high: $ 4.44 $ 4.44 $ 4.44 All-Time Low: $ 0.00149764 $ 0.00149764 $ 0.00149764 Nåværende pris: $ 0.00252737 $ 0.00252737 $ 0.00252737 Lær mer om Cosmic Universe Magick (MAGICK) pris

Cosmic Universe Magick (MAGICK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cosmic Universe Magick (MAGICK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAGICK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAGICK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAGICKs tokenomics, kan du utforske MAGICK tokenets livepris!

