Cosmic Universe Magick (MAGICK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00287754 $ 0.00287754 $ 0.00287754 24 timer lav $ 0.00303146 $ 0.00303146 $ 0.00303146 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00287754$ 0.00287754 $ 0.00287754 24 timer høy $ 0.00303146$ 0.00303146 $ 0.00303146 All Time High $ 4.44$ 4.44 $ 4.44 Laveste pris $ 0.00149764$ 0.00149764 $ 0.00149764 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -4.66% Prisendring (7D) +14.20% Prisendring (7D) +14.20%

Cosmic Universe Magick (MAGICK) sanntidsprisen er $0.00289004. I løpet av de siste 24 timene har MAGICK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00287754 og et toppnivå på $ 0.00303146, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAGICK er $ 4.44, mens den rekordlave prisen er $ 0.00149764.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAGICK endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -4.66% over 24 timer og +14.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 184.65K$ 184.65K $ 184.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 285.90K$ 285.90K $ 285.90K Opplagsforsyning 63.89M 63.89M 63.89M Total forsyning 98,927,130.11703493 98,927,130.11703493 98,927,130.11703493

Nåværende markedsverdi på Cosmic Universe Magick er $ 184.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAGICK er 63.89M, med en total tilgang på 98927130.11703493. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 285.90K.