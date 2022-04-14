Corporate Audit AI (AUDIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Corporate Audit AI (AUDIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Corporate Audit AI (AUDIT) Informasjon analysts at hedge funds and asset managers earn six figures a year meticulously reviewing sec filings and earnings calls to inform investment decisions. we’re flipping that model with our multi-agent ai system, analyzing audio and text data to gauge sentiment, detect discrepancies, and benchmark companies. after each audit, our ai agents tweet insights, offering real-time updates. our ultimate goal? building an ai-powered etf that transforms investment intelligence and empowers smarter, data-driven portfolios. Offisiell nettside: https://corporateauditai.com/ Kjøp AUDIT nå!

Corporate Audit AI (AUDIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Corporate Audit AI (AUDIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.62K $ 37.62K $ 37.62K Total forsyning: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M Sirkulerende forsyning: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.62K $ 37.62K $ 37.62K All-time high: $ 0.03545965 $ 0.03545965 $ 0.03545965 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Corporate Audit AI (AUDIT) pris

Corporate Audit AI (AUDIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Corporate Audit AI (AUDIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AUDIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AUDIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AUDITs tokenomics, kan du utforske AUDIT tokenets livepris!

AUDIT prisforutsigelse Vil du vite hvor AUDIT kan være på vei? Vår AUDIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AUDIT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!