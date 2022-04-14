CorionPlatform (CORXS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CorionPlatform (CORXS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CorionPlatform (CORXS) Informasjon CORXS is a meme token championing DeFi's core values: fair launch, equal access, and decentralization. It is an experimental token designed to promote the original spirit of DeFi — fair launch, equal opportunity for all, and a truly decentralized environment. It serves as a playful yet principled initiative within the Solana ecosystem, with no VC backing, no pre-mine, and a 100% community-driven approach. CORXS aims to engage users not only through humor but also by encouraging participation in a transparent, inclusive, and censorship-resistant financial system. Offisiell nettside: https://corion.io/

CorionPlatform (CORXS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CorionPlatform (CORXS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.49K Total forsyning: $ 999.69M Sirkulerende forsyning: $ 999.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.49K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

CorionPlatform (CORXS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CorionPlatform (CORXS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CORXS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CORXS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CORXSs tokenomics, kan du utforske CORXS tokenets livepris!

CORXS prisforutsigelse Vil du vite hvor CORXS kan være på vei? Vår CORXS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

