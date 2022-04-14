CorgiAI (CORGIAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CorgiAI (CORGIAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CorgiAI (CORGIAI) Informasjon What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI. Offisiell nettside: https://corgiai.xyz/ Teknisk dokument: https://corgiai.xyz/CorgiAI_Whitepaper.pdf Kjøp CORGIAI nå!

CorgiAI (CORGIAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CorgiAI (CORGIAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.78M $ 41.78M $ 41.78M Total forsyning: $ 372.50B $ 372.50B $ 372.50B Sirkulerende forsyning: $ 343.53B $ 343.53B $ 343.53B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.31M $ 45.31M $ 45.31M All-time high: $ 0.0042301 $ 0.0042301 $ 0.0042301 All-Time Low: $ 0.00004414 $ 0.00004414 $ 0.00004414 Nåværende pris: $ 0.00012124 $ 0.00012124 $ 0.00012124 Lær mer om CorgiAI (CORGIAI) pris

CorgiAI (CORGIAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CorgiAI (CORGIAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CORGIAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CORGIAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CORGIAIs tokenomics, kan du utforske CORGIAI tokenets livepris!

