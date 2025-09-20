CorgiAI (CORGIAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0042301$ 0.0042301 $ 0.0042301 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -2.81% Prisendring (7D) -7.13% Prisendring (7D) -7.13%

CorgiAI (CORGIAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CORGIAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CORGIAI er $ 0.0042301, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CORGIAI endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -2.81% over 24 timer og -7.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CorgiAI (CORGIAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.59M$ 45.59M $ 45.59M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.44M$ 49.44M $ 49.44M Opplagsforsyning 343.53B 343.53B 343.53B Total forsyning 372,500,000,000.0 372,500,000,000.0 372,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CorgiAI er $ 45.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CORGIAI er 343.53B, med en total tilgang på 372500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.44M.