Corgi Inu (CORGI) tokenomics

Corgi Inu (CORGI) Informasjon Corgi is more than just a cute, fluffy pup—it’s the heart and soul of our project. Representing loyalty, agility, and a playful spirit, Corgi is the face of a new era in crypto that’s accessible, fun, and community-driven. Just like the real-life corgi, our Corgi is here to lead the pack with enthusiasm and charm, guiding our community toward innovation and success. Whether you’re here for the tech or just love the vibe, Corgi is your loyal companion on this exciting crypto journey! Offisiell nettside: https://corgibnb.com Kjøp CORGI nå!

Corgi Inu (CORGI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Corgi Inu (CORGI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.57K $ 17.57K $ 17.57K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.67K $ 20.67K $ 20.67K All-time high: $ 0.00916099 $ 0.00916099 $ 0.00916099 All-Time Low: $ 0.00001153 $ 0.00001153 $ 0.00001153 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Corgi Inu (CORGI) pris

Corgi Inu (CORGI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Corgi Inu (CORGI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CORGI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CORGI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CORGIs tokenomics, kan du utforske CORGI tokenets livepris!

