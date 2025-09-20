Corgi Inu (CORGI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00916099$ 0.00916099 $ 0.00916099 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) +1.38% Prisendring (7D) +16.20% Prisendring (7D) +16.20%

Corgi Inu (CORGI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CORGI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CORGI er $ 0.00916099, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CORGI endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +1.38% over 24 timer og +16.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Corgi Inu (CORGI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.24K$ 17.24K $ 17.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.28K$ 20.28K $ 20.28K Opplagsforsyning 850.00M 850.00M 850.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Corgi Inu er $ 17.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CORGI er 850.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.28K.