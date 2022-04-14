Coreto (COR) tokenomics
Coreto (COR) Informasjon
Coreto is a reputation-based research platform that bridges the interaction between projects, retail Investors, traders & much more, all based on a comprehensive trust & performance system.
Essentially, it’s a platform that utilizes both blockchain technology and a unique Trust and Performance algorithm in order for users to rely on when it comes to determining the performance and trustworthiness of content creators.
Coreto’s vision is to unite the blockchain communities. By using the cumulative opinion of experienced community members, people will have a better understanding of what and how blockchain projects are aiming to achieve, helping them make better-informed investment decisions.
Coreto (COR) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coreto (COR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Coreto (COR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Coreto (COR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet COR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange COR tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår CORs tokenomics, kan du utforske COR tokenets livepris!
COR prisforutsigelse
Vil du vite hvor COR kan være på vei? Vår COR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.