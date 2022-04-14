Coreto (COR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coreto (COR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Coreto (COR) Informasjon Coreto is a reputation-based research platform that bridges the interaction between projects, retail Investors, traders & much more, all based on a comprehensive trust & performance system. Essentially, it’s a platform that utilizes both blockchain technology and a unique Trust and Performance algorithm in order for users to rely on when it comes to determining the performance and trustworthiness of content creators. Coreto’s vision is to unite the blockchain communities. By using the cumulative opinion of experienced community members, people will have a better understanding of what and how blockchain projects are aiming to achieve, helping them make better-informed investment decisions. Offisiell nettside: https://coreto.io Kjøp COR nå!

Coreto (COR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coreto (COR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.68K $ 28.68K $ 28.68K Total forsyning: $ 462.27M $ 462.27M $ 462.27M Sirkulerende forsyning: $ 412.13M $ 412.13M $ 412.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.16K $ 32.16K $ 32.16K All-time high: $ 0.058883 $ 0.058883 $ 0.058883 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Coreto (COR) pris

Coreto (COR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coreto (COR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CORs tokenomics, kan du utforske COR tokenets livepris!

COR prisforutsigelse Vil du vite hvor COR kan være på vei? Vår COR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!