Core Blockchain (XCB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Core Blockchain (XCB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Core Blockchain (XCB) Informasjon Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems. Offisiell nettside: https://coreblockchain.net/ Kjøp XCB nå!

Core Blockchain (XCB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Core Blockchain (XCB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Total forsyning: $ 376.31M $ 376.31M $ 376.31M Sirkulerende forsyning: $ 77.31M $ 77.31M $ 77.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.75M $ 10.75M $ 10.75M All-time high: $ 0.146314 $ 0.146314 $ 0.146314 All-Time Low: $ 0.02684857 $ 0.02684857 $ 0.02684857 Nåværende pris: $ 0.0285546 $ 0.0285546 $ 0.0285546 Lær mer om Core Blockchain (XCB) pris

Core Blockchain (XCB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Core Blockchain (XCB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XCB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XCB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XCBs tokenomics, kan du utforske XCB tokenets livepris!

XCB prisforutsigelse Vil du vite hvor XCB kan være på vei? Vår XCB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XCB tokenets prisforutsigelse nå!

