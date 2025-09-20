Core Blockchain (XCB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.146314 Laveste pris $ 0.02684857 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Core Blockchain (XCB) sanntidsprisen er $0.0285546. I løpet av de siste 24 timene har XCB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XCB er $ 0.146314, mens den rekordlave prisen er $ 0.02684857.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XCB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Core Blockchain (XCB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.16M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.74M Opplagsforsyning 77.18M Total forsyning 376,178,098.7408

Nåværende markedsverdi på Core Blockchain er $ 2.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XCB er 77.18M, med en total tilgang på 376178098.7408. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.74M.