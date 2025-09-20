Dagens Core Blockchain livepris er 0.0285546 USD. Spor prisoppdateringer for XCB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XCB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Core Blockchain livepris er 0.0285546 USD. Spor prisoppdateringer for XCB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XCB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Core Blockchain Pris (XCB)

1 XCB til USD livepris:

$0.0285546
0.00%1D
USD
Core Blockchain (XCB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:05:38 (UTC+8)

Core Blockchain (XCB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.146314
$ 0.02684857
--

--

0.00%

0.00%

Core Blockchain (XCB) sanntidsprisen er $0.0285546. I løpet av de siste 24 timene har XCB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XCB er $ 0.146314, mens den rekordlave prisen er $ 0.02684857.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XCB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Core Blockchain (XCB) Markedsinformasjon

$ 2.16M
--
$ 10.74M
77.18M
376,178,098.7408
Nåværende markedsverdi på Core Blockchain er $ 2.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XCB er 77.18M, med en total tilgang på 376178098.7408. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.74M.

Core Blockchain (XCB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Core Blockchain til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Core Blockchain til USD ble $ +0.0002533192.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Core Blockchain til USD ble $ -0.0045367776.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Core Blockchain til USD ble $ -0.000560991454286157.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0002533192+0.89%
60 dager$ -0.0045367776-15.88%
90 dager$ -0.000560991454286157-1.92%

Hva er Core Blockchain (XCB)

Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems.

Core Blockchain (XCB) Ressurs

Offisiell nettside

Core Blockchain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Core Blockchain (XCB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Core Blockchain (XCB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Core Blockchain.

Sjekk Core Blockchainprisprognosen nå!

XCB til lokale valutaer

Core Blockchain (XCB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Core Blockchain (XCB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XCB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Core Blockchain (XCB)

Hvor mye er Core Blockchain (XCB) verdt i dag?
Live XCB prisen i USD er 0.0285546 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XCB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XCB til USD er $ 0.0285546. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Core Blockchain?
Markedsverdien for XCB er $ 2.16M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XCB?
Den sirkulerende forsyningen av XCB er 77.18M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXCB ?
XCB oppnådde en ATH-pris på 0.146314 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XCB?
XCB så en ATL-pris på 0.02684857 USD.
Hva er handelsvolumet til XCB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XCB er -- USD.
Vil XCB gå høyere i år?
XCB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XCB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:05:38 (UTC+8)

Core Blockchain (XCB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

