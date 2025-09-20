CoolCoin (COOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02560435$ 0.02560435 $ 0.02560435 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +12.50% Prisendring (7D) +12.50%

CoolCoin (COOL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COOL er $ 0.02560435, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COOL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +12.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CoolCoin (COOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.42K$ 55.42K $ 55.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 55.42K$ 55.42K $ 55.42K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,856.81 999,999,856.81 999,999,856.81

Nåværende markedsverdi på CoolCoin er $ 55.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COOL er 1000.00M, med en total tilgang på 999999856.81. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.42K.