Cool Mustache ($MUST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00000408$ 0.00000408 $ 0.00000408 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -3.62% Prisendring (7D) -7.43% Prisendring (7D) -7.43%

Cool Mustache ($MUST) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $MUST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $MUST er $ 0.00000408, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $MUST endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -3.62% over 24 timer og -7.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cool Mustache ($MUST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 77.59K$ 77.59K $ 77.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 77.59K$ 77.59K $ 77.59K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cool Mustache er $ 77.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $MUST er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.59K.