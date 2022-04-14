Conwai (CONWAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Conwai (CONWAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Conwai (CONWAI) Informasjon One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life. Offisiell nettside: https://conwai.net Teknisk dokument: https://conwai.net/docs Kjøp CONWAI nå!

Conwai (CONWAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Conwai (CONWAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.56M $ 12.56M $ 12.56M All-time high: $ 0.00497817 $ 0.00497817 $ 0.00497817 All-Time Low: $ 0.00125157 $ 0.00125157 $ 0.00125157 Nåværende pris: $ 0.00125561 $ 0.00125561 $ 0.00125561 Lær mer om Conwai (CONWAI) pris

Conwai (CONWAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Conwai (CONWAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CONWAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CONWAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CONWAIs tokenomics, kan du utforske CONWAI tokenets livepris!

CONWAI prisforutsigelse Vil du vite hvor CONWAI kan være på vei? Vår CONWAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CONWAI tokenets prisforutsigelse nå!

