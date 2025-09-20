Conwai (CONWAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00497817$ 0.00497817 $ 0.00497817 Laveste pris $ 0.00125157$ 0.00125157 $ 0.00125157 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -1.36% Prisendring (7D) -1.36%

Conwai (CONWAI) sanntidsprisen er $0.00125561. I løpet av de siste 24 timene har CONWAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CONWAI er $ 0.00497817, mens den rekordlave prisen er $ 0.00125157.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CONWAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Conwai (CONWAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.56M$ 12.56M $ 12.56M Opplagsforsyning 2.80B 2.80B 2.80B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Conwai er $ 3.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CONWAI er 2.80B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.56M.