Construct (STANDARD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 25.25$ 25.25 $ 25.25 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Construct (STANDARD) sanntidsprisen er $0.00601933. I løpet av de siste 24 timene har STANDARD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STANDARD er $ 25.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STANDARD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Construct (STANDARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 62.81K$ 62.81K $ 62.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 120.39K$ 120.39K $ 120.39K Opplagsforsyning 10.44M 10.44M 10.44M Total forsyning 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Construct er $ 62.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STANDARD er 10.44M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 120.39K.