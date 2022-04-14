Conscious Token (CONSCIOUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Conscious Token (CONSCIOUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Conscious Token (CONSCIOUS) Informasjon In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we're launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring. Offisiell nettside: https://consciousness.care

Conscious Token (CONSCIOUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Conscious Token (CONSCIOUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 160.75M $ 160.75M $ 160.75M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 468.35M $ 468.35M $ 468.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 343.22M $ 343.22M $ 343.22M All-time high: $ 0.355928 $ 0.355928 $ 0.355928 All-Time Low: $ 0.055157 $ 0.055157 $ 0.055157 Nåværende pris: $ 0.343223 $ 0.343223 $ 0.343223 Lær mer om Conscious Token (CONSCIOUS) pris

Conscious Token (CONSCIOUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Conscious Token (CONSCIOUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CONSCIOUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CONSCIOUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CONSCIOUSs tokenomics, kan du utforske CONSCIOUS tokenets livepris!

CONSCIOUS prisforutsigelse Vil du vite hvor CONSCIOUS kan være på vei? Vår CONSCIOUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CONSCIOUS tokenets prisforutsigelse nå!

