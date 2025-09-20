Conscious Token (CONSCIOUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.320434 24 timer høy $ 0.334316 All Time High $ 0.334316 Laveste pris $ 0.055157 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) +3.13% Prisendring (7D) +6.99%

Conscious Token (CONSCIOUS) sanntidsprisen er $0.331542. I løpet av de siste 24 timene har CONSCIOUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.320434 og et toppnivå på $ 0.334316, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CONSCIOUS er $ 0.334316, mens den rekordlave prisen er $ 0.055157.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CONSCIOUS endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, +3.13% over 24 timer og +6.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Conscious Token (CONSCIOUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 155.18M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 331.33M Opplagsforsyning 468.35M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Conscious Token er $ 155.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CONSCIOUS er 468.35M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 331.33M.