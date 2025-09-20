Connect Financial (CNFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.054885 $ 0.054885 $ 0.054885 24 timer lav $ 0.070302 $ 0.070302 $ 0.070302 24 timer høy 24 timer lav $ 0.054885$ 0.054885 $ 0.054885 24 timer høy $ 0.070302$ 0.070302 $ 0.070302 All Time High $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Laveste pris $ 0.00250744$ 0.00250744 $ 0.00250744 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +27.76% Prisendring (7D) +9.35% Prisendring (7D) +9.35%

Connect Financial (CNFI) sanntidsprisen er $0.07012. I løpet av de siste 24 timene har CNFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.054885 og et toppnivå på $ 0.070302, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CNFI er $ 1.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.00250744.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CNFI endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +27.76% over 24 timer og +9.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Connect Financial (CNFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.61M$ 7.61M $ 7.61M Opplagsforsyning 25.00M 25.00M 25.00M Total forsyning 108,500,000.0 108,500,000.0 108,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Connect Financial er $ 1.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CNFI er 25.00M, med en total tilgang på 108500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.61M.