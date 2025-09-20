Connect (CNCT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00239795 $ 0.00239795 $ 0.00239795 24 timer lav $ 0.00249255 $ 0.00249255 $ 0.00249255 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00239795$ 0.00239795 $ 0.00239795 24 timer høy $ 0.00249255$ 0.00249255 $ 0.00249255 All Time High $ 0.04526064$ 0.04526064 $ 0.04526064 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -0.77% Prisendring (7D) -24.81% Prisendring (7D) -24.81%

Connect (CNCT) sanntidsprisen er $0.00246848. I løpet av de siste 24 timene har CNCT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00239795 og et toppnivå på $ 0.00249255, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CNCT er $ 0.04526064, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CNCT endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -24.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Connect (CNCT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 197.72K$ 197.72K $ 197.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 247.15K$ 247.15K $ 247.15K Opplagsforsyning 80.00M 80.00M 80.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Connect er $ 197.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CNCT er 80.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 247.15K.