Dagens Connect livepris er 0.00246848 USD. Spor prisoppdateringer for CNCT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CNCT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Connect livepris er 0.00246848 USD. Spor prisoppdateringer for CNCT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CNCT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CNCT

CNCT Prisinformasjon

CNCT Offisiell nettside

CNCT tokenomics

CNCT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Connect Logo

Connect Pris (CNCT)

Ikke oppført

1 CNCT til USD livepris:

$0.00247145
$0.00247145$0.00247145
-0.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Connect (CNCT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:45:12 (UTC+8)

Connect (CNCT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00239795
$ 0.00239795$ 0.00239795
24 timer lav
$ 0.00249255
$ 0.00249255$ 0.00249255
24 timer høy

$ 0.00239795
$ 0.00239795$ 0.00239795

$ 0.00249255
$ 0.00249255$ 0.00249255

$ 0.04526064
$ 0.04526064$ 0.04526064

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-0.77%

-24.81%

-24.81%

Connect (CNCT) sanntidsprisen er $0.00246848. I løpet av de siste 24 timene har CNCT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00239795 og et toppnivå på $ 0.00249255, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CNCT er $ 0.04526064, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CNCT endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -24.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Connect (CNCT) Markedsinformasjon

$ 197.72K
$ 197.72K$ 197.72K

--
----

$ 247.15K
$ 247.15K$ 247.15K

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Connect er $ 197.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CNCT er 80.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 247.15K.

Connect (CNCT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Connect til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Connect til USD ble $ -0.0008796569.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Connect til USD ble $ -0.0015009326.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Connect til USD ble $ -0.003884248516450417.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.77%
30 dager$ -0.0008796569-35.63%
60 dager$ -0.0015009326-60.80%
90 dager$ -0.003884248516450417-61.14%

Hva er Connect (CNCT)

The Big Ecosystem Is A Unified Platform Providing Users Access To Technologies And Resources We are dedicated to unifying the most advanced technologies in the crypto space. Our mission is to provide a comprehensive, user-friendly platform for beginners and professionals. We foster community collaboration and innovation, ensuring a secure and efficient crypto experience for all users. Advanced Trading Signals Big Ecosystem offers cutting-edge trading signals that help users make informed decisions. Our platform provides real-time analytics and predictive insights, enabling users to stay ahead in the market and optimize their investment outcomes. Educational Platform Big Ecosystem offers a dedicated educational platform that provides resources, tutorials, and expert-led courses. Whether you are new to crypto or looking to deepen your knowledge, our educational content is designed to support your journey. Network Academy Connect, learn, and collaborate through our Network Academy in the Big Ecosystem. It serves as a networking and knowledge exchange hub, helping users build valuable connections and stay informed about the latest trends and developments in the crypto space. Utility Integrations Benefit from seamless utility integrations within the Big Ecosystem. Our platform is designed to provide a cohesive experience by integrating various crypto utilities and services, making your crypto journey more efficient and streamlined.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Connect (CNCT) Ressurs

Offisiell nettside

Connect Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Connect (CNCT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Connect (CNCT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Connect.

Sjekk Connectprisprognosen nå!

CNCT til lokale valutaer

Connect (CNCT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Connect (CNCT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CNCT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Connect (CNCT)

Hvor mye er Connect (CNCT) verdt i dag?
Live CNCT prisen i USD er 0.00246848 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CNCT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CNCT til USD er $ 0.00246848. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Connect?
Markedsverdien for CNCT er $ 197.72K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CNCT?
Den sirkulerende forsyningen av CNCT er 80.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCNCT ?
CNCT oppnådde en ATH-pris på 0.04526064 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CNCT?
CNCT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CNCT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CNCT er -- USD.
Vil CNCT gå høyere i år?
CNCT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CNCT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:45:12 (UTC+8)

Connect (CNCT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.