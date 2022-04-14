Conan Meme (CONAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Conan Meme (CONAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Conan Meme (CONAN) Informasjon Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump. Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero. Join the Conan Community. This is History in the Making! Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity. Offisiell nettside: https://getconanmemes.com/ Kjøp CONAN nå!

Conan Meme (CONAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Conan Meme (CONAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Total forsyning: $ 306.40M $ 306.40M $ 306.40M Sirkulerende forsyning: $ 306.40M $ 306.40M $ 306.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M All-time high: $ 0.02065246 $ 0.02065246 $ 0.02065246 All-Time Low: $ 0.00184062 $ 0.00184062 $ 0.00184062 Nåværende pris: $ 0.00392487 $ 0.00392487 $ 0.00392487 Lær mer om Conan Meme (CONAN) pris

Conan Meme (CONAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Conan Meme (CONAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CONAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CONAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CONANs tokenomics, kan du utforske CONAN tokenets livepris!

