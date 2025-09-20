Dagens Comsats livepris er 0.00013602 USD. Spor prisoppdateringer for CSAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CSAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Comsats livepris er 0.00013602 USD. Spor prisoppdateringer for CSAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CSAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Comsats Logo

Comsats Pris (CSAS)

Ikke oppført

1 CSAS til USD livepris:

$0.00013604
$0.00013604
-5.90%1D
USD
Comsats (CSAS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:38:53 (UTC+8)

Comsats (CSAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-2.77%

-6.10%

+9.85%

+9.85%

Comsats (CSAS) sanntidsprisen er $0.00013602. I løpet av de siste 24 timene har CSAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00013508 og et toppnivå på $ 0.00014572, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CSAS er $ 0.051883, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005392.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CSAS endret seg med -2.77% i løpet av den siste timen, -6.10% over 24 timer og +9.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Comsats (CSAS) Markedsinformasjon

$ 135.98K
$ 135.98K$ 135.98K

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

Nåværende markedsverdi på Comsats er $ 135.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CSAS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 135.98K.

Comsats (CSAS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Comsats til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Comsats til USD ble $ +0.0000173512.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Comsats til USD ble $ -0.0000010171.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Comsats til USD ble $ -0.00001475622150642142.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-6.10%
30 dager$ +0.0000173512+12.76%
60 dager$ -0.0000010171-0.74%
90 dager$ -0.00001475622150642142-9.78%

Hva er Comsats (CSAS)

Comsats - Supports standard tokens on Bitcoin The focus is on providing ideas and decentralized solutions to grow the Bitcoin ecosystem, along with a seamless user experience and competitive fees. Comsats also supports and develops new ideas to perfect the concepts of official Bitcoin token standards such as: BRC-20, ORC-20, etc.

Comsats (CSAS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Comsats Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Comsats (CSAS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Comsats (CSAS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Comsats.

Sjekk Comsatsprisprognosen nå!

CSAS til lokale valutaer

Comsats (CSAS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Comsats (CSAS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CSAS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Comsats (CSAS)

Hvor mye er Comsats (CSAS) verdt i dag?
Live CSAS prisen i USD er 0.00013602 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CSAS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CSAS til USD er $ 0.00013602. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Comsats?
Markedsverdien for CSAS er $ 135.98K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CSAS?
Den sirkulerende forsyningen av CSAS er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCSAS ?
CSAS oppnådde en ATH-pris på 0.051883 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CSAS?
CSAS så en ATL-pris på 0.00005392 USD.
Hva er handelsvolumet til CSAS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CSAS er -- USD.
Vil CSAS gå høyere i år?
CSAS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CSAS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.