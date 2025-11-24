Compliant Naira pris i dag

Sanntids Compliant Naira (CNGN) pris i dag er $ 0.00068177, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CNGN til USD konverteringssats er $ 0.00068177 per CNGN.

Compliant Naira rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 493,059, med en sirkulerende forsyning på 723.20M CNGN. I løpet av de siste 24 timene CNGN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00070882, mens tidenes laveste notering var $ 0.00064906.

Kortsiktig har CNGN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -1.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Compliant Naira (CNGN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 493.06K$ 493.06K $ 493.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 493.06K$ 493.06K $ 493.06K Opplagsforsyning 723.20M 723.20M 723.20M Total forsyning 723,201,432.9850001 723,201,432.9850001 723,201,432.9850001

